Москва, , 13:58 — REGNUM Экспертный совет Russian Creative Awards приступил к работе: до 3 ноября 100 лидеров креативных индустрий будут оценивать поданные заявки в 10 номинациях. Шорт-лист из 50 финалистов появится на сайте премии 10 ноября.

В экспертный совет вошли ведущие профессионалы и лидеры российского креативного бизнеса, представители общественных и образовательных учреждений: управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Государственной Третьяковской галереи» Татьяна Гафар, управляющий директор, начальник управления креативных технологий Сбербанка Евгений Домников, генеральный директор АНО «Агентство креативных индустрий» Гюльнара Агамова, кинообозреватель «Российской газеты», программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и фестиваля стриминговых сервисов Originals+ Сусанна Альперина, кинокритик, программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин, главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, генеральный директор телеканала «Ю» (входит в «МЕДИА1») Наталья Радько, автор и ведущая научной программы на НТВ «Мы и наука» Екатерина Шугаева, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец, директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, руководитель Центра креативной экономики ВШЭ Татьяна Абанкина, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ. РФ Олег Ракитов, генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Каждый член экспертного совета оценит около 30 заявок по 10-балльной шкале, основываясь на следующих критериях: достижения, масштаб и охват, а также информационная открытость.

«Для нас большая честь, что специалисты такого уровня будут оценивать конкурсные заявки. Их достижения и профессионализм обеспечат проведение объективной независимой экспертизы проектов конкурса. В этом году мы видим очень высокий уровень заявок, так что экспертам предстоит непростая задача — выбрать 50 самых сильных проектов», — рассказывает руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» и Russian Creative Awards Марина Абрамова.

«Я жду от потенциальных номинантов не просто творчества и новых идей, но и умения адаптировать свои таланты к сегодняшней реальности, а также — попытки спрогнозировать будущее. По поводу последнего – визионерский взгляд всегда отличает настоящее творчество. Вижу, знаю и наблюдаю, какой прогресс сделан в области креативных индустрий за этот год, несмотря на то, что сейчас переживают творцы вместе со всей страной. Сегодня премия нужна, в первую очередь, как поддержка талантливым и прогрессивным начинаниям, и хочу сказать спасибо всей команде, которая этим занимается – от издания, которое я представляю и от себя лично», — отмечает эксперт Премии Сусанна Альперина, кинообозреватель «Российской газеты», программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и фестиваля стриминговых сервисов Originals+.

«Премия Russian Creative Awards помогает поддержать сферу креативных индустрий в непростой для нее период и выявить практики, масштабирование которых позволит минимизировать дефицит специалистов в этих областях. Я жду креативных решений, которые помогут в развитии регионов», — поделилась эксперт Премии Наталья Плявинская, директор Фонда инвестиционного развития Псковской области.

«Я ожидаю интересных, достойных проектов и инициатив в каждой из номинаций. Любое время перемен – это и время новых возможностей, время для поиска и реализации новых идей, в том числе в креативном секторе, восход будущих звезд индустрии. Я очень рада, что премия Russian Creative Awards 2022 дает нам возможность увидеть эти новые звезды», — говорит эксперт Премии Татьяна Гафар, заместитель генерального директора «Государственной Третьяковской галереи».

«Как показала работа фест-форума «Российская креативная неделя» летом 2022 года, сегодня активность в сфере креативных индустрий заметно возросла и заметно расширила свою географию. Появилось много новых проектов, связанных с образованием, кино и анимацией, музыкальным творчеством, увеличился интерес к ним, усилилось взаимодействие разных региональных команд и разных видов креативных индустрий. Я надеюсь, что среди поданных на Премию заявок будут проекты, которые отображают такие коллаборации. В нынешних условиях мощного внешнего давления работа в сфере креативных индустрий и роль культуры возрастают, становятся фундаментом для консолидации общества. Креативная экономика – это гуманитарная экономика, результатом которой является производство не только креативных товаров и услуг, но и новых смыслов и ценностей. И нам всем сегодня очень важно понять, пересмотреть и консолидировать наши ценности и укрепить точки опоры», — считает эксперт Премии Татьяна Абанкина, руководитель Центра креативной экономики ВШЭ.

«Этот год для медиарынка оказался достаточно переломным, нашей креативной индустрии сейчас особенно важна такая поддержка, как премия Russian Creative Awards. Каналу «Ю» в 2022 году исполнилось 10 лет, и я вместе с ним с самого начала пути. Оглядываясь назад, мы видим, как все изменилось: и медиа, и креативная отрасль в целом. Я уверена, что заявки на премию Russian Creative Awards будут от очень талантливых людей, лучших в своей области», — рассказала эксперт Премии Наталья Радько, генеральный директор телеканала «Ю» (входит в «МЕДИА1»).

«Пусть никого уже сегодня не смущает само название «креативная индустрия» — это тот сектор экономики, который имеет отношение к товарам, услугам, интеллектуальному труду, ко всем нам. И не может не радовать, что в России креативная экономика развивается быстрыми темпами. Я уверена, что поданные на Премию проекты достойны того, чтобы о них узнало как можно больше людей, ведь во многом именно креативная экономика делает нашу жизнь лучше и интереснее!» — заметила эксперт Премии Екатерина Шугаева, автор и ведущая научной программы на НТВ «Мы и наука».

«Участие в экспертном совете Russian Creative Awards – это уникальная возможность познакомиться с внутренней кухней самых свежих и амбициозных творческих проектов нашей страны. «Диалог» видит одной из своих главных задач – создание условий прямой коммуникации между государством и обществом, в том числе для развития креативных индустрий и популяризации решений граждан, которые драйвят креативную отрасль. Для нас очень ценно быть частью этого значимого мероприятия, и мы не сомневаемся, что благодаря Премии креативный авангард страны пополнится новыми лидерами», — подчеркнула значимость проведения национальной премии заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и эксперт премии Юлия Аблец.

Имена лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут известны на торжественной церемонии награждения 1 декабря в московском концертном зале «Зарядье». На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратится в настоящий пантеон для новых героев креативных индустрий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о ее запуске появилась на первой «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Организаторами выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».