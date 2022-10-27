Рига, , 13:56 — REGNUM

Паспорт не гражданина Латвии

Постоянные виды на жительство (ВНЖ) у латышей, взявших гражданство РФ, с сентября 2023 года будут аннулированы. Об этом сообщило Управление гражданства и миграции Латвии.

Если их обладатели желают и дальше жить в Латвии, не теряя статуса ее постоянного жителя, то до 1 сентября 2023 года им нужно получить новый постоянный ВНЖ, то есть статус постоянного жителя ЕС. Для этого им придется подтвердить знание латышского языка не ниже базового уровня А2, или предъявить документ о полученном образовании на латышском языке.

Кроме того, такой человек обязан предоставить документ, подтверждающий наличие регулярных доходов в размере не менее чем одной минимальной заработной платы в месяц (500 евро) в течение как минимум последних 12 месяцев, либо подтверждающий, что человеку присвоена пенсия в Латвийской Республике.

Заявление рассматривается 90 дней и стоит 70 евро. Ускоренное рассмотрение за 45 или десять дней стоит дороже — 140 или 210 евро соответственно. Как предупреждает УДГМ, заявления могут рассматриваться длительное время, дольше указанных сроков, потому призывает не задерживаться с подачей документов на ВНЖ.

По состоянию на 1 января 2022 года в Латвии с ВНЖ находились 51 500 граждан России — и это третья крупнейшая группа населения, после граждан и неграждан Латвии. При этом русских в Латвии — около 470 000, из них почти 340 000 -граждане Латвии и 131 000 -неграждане.

Руководитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе сообщила, что в Латвии на постоянной основе проживают 1 230 бывших граждан Латвии, сменивших гражданство на российское, и почти 1 500 российских латышей, переехавших на этническую родину, но пока не сменивших паспорт.