Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Евросоюз проявил неуважение к Грузии, когда отказался предоставить стране статус кандидата в ЕС, одновременно предоставив его Молдавии и киевскому режиму. Об этом 27 октября заявил на пресс-конференции прибывший в Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы все знаем, что в Брюсселе было объявлено очень плохое решение. Я бы сказал, что это решение было дискриминационным», — отметил Орбан.

По его мнению, Грузия заслужила получение статуса кандидата, а отказ в этом не имеет морального оправдания и является вредоносным. Орбан пообещал, что Венгрия продолжит поддерживать в Грузию на пути евроинтеграции.

Напомним, в июле Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией и провести ряд либеральных реформ.