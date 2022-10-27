Черкесск, 27 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии несколько предприятий перепрофилировали производства и перешли на выпуск изделий для нужд военных. Они стали выпускать одежду, шапки, балаклавы и другие необходимые вещи для бойцов, выполняющих задачи в ходе спецоперации.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

Так, ООО «Марсали», которое раньше выпускало постельное белье и трикотажные изделия для детей и взрослых, получило заказ от министерства промышленности и торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесии на пошив одежды для мобилизованных, рассказала исполнительный директор Фатима Абазалиева. Перепрофилировал свой цех на пошив шапок и балаклав предприниматель Замир Хапсироков, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесия закупила дополнительное обмундирование для экипировки военнослужащих, призванных из республики. Им были отправлены теплая одежда, обувь, спальные мешки и другие необходимые вещи, многие из которых были произведены местными предпринимателями.