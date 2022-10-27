Донецк, , 13:54 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин назвал переход на российские стандарты жизнью другого уровня.

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Что касается обычных граждан, то при переходе на российские стандарты — это жизнь совсем другого уровня. Это касается новых отремонтированных детсадов и школ, медицинского обслуживания, переход на российские стандарты предоставления лекарств льготным категориям, а это гораздо шире список, чем был у нас», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьёв Live».

ИА REGNUM сообщало, что референдумы о воссоединении четырёх регионов с Россией состоялись 23–27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин и руководители этих регионов подписали договоры о вхождении регионов в состав РФ.