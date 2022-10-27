Донецк, 27 октября 2022, 13:54 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин назвал переход на российские стандарты жизнью другого уровня.
«Что касается обычных граждан, то при переходе на российские стандарты — это жизнь совсем другого уровня. Это касается новых отремонтированных детсадов и школ, медицинского обслуживания, переход на российские стандарты предоставления лекарств льготным категориям, а это гораздо шире список, чем был у нас», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьёв Live».
ИА REGNUM сообщало, что референдумы о воссоединении четырёх регионов с Россией состоялись 23–27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин и руководители этих регионов подписали договоры о вхождении регионов в состав РФ.