Чебоксары, 27 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Чувашии в перечень категорий лиц, получающих бесплатно юридическую помощь, включили мобилизованных, военнослужащих-добровольцев и контрактников. Соответствующий законопроект поддержан 27 октября на сессии Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения вносятся в республиканский закон о бесплатной юридической помощи в Чувашии. В новой редакции расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение данных услуг.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Согласно поправкам, юридические услуги за государственный счёт смогут получить попавшие под частичную мобилизацию граждане и члены их семей (в период прохождения военной службы по мобилизации), добровольцы и проходящие военную службу по контракту (в период действия контракта). Это право также получают члены семей данной категории граждан.

Напомним, что в октябре глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о мерах поддержки членов семей призванных на военную службу по мобилизации граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября глава Чувашии Олег Николаев на сессии Госсовета ответил на критику об отсутствии региональной единовременной выплаты для мобилизованных. По его словам, экономическая ситуация «кардинально изменилась», и власти в массовом порядке закупают для мобилизованных экипировку, обмундирование и медикаменты. В целом расходы на поддержку призывников оцениваются в 400 млн рублей.

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