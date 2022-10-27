Оттава, , 13:53 — REGNUM Глава канадской партии «Квебекский блок», выступающей за суверенитет провинции Квебек, Ив-Франсуа Бланше призвал разорвать связи с «невероятно расистской» и «рабовладельческой» Британской империей, передает газета Guardian.

Канада

Такое предложение Бланше внес в Палату общин — одну из составных частей канадского парламента.

«Это архаика, это что-то из прошлого. Почти археология. Это унизительно», — так Бланше описал перед депутатами отношения Канады с монархией.

Выступая в парламенте, лидер блока сказал, что его партию «принудили» присягнуть на верность империи, что сделало клятву бессмысленной. По его словам, депутаты от «Квебекского блока» присягали не короне, а квебекцам.

Бланше убежден, что король Великобритании Карл III, который посещал страну 18 раз, — «иностранец, который ничего не знает о Канаде» и вряд ли сдал бы экзамен на гражданство.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года ряд стран Содружества, включая Канаду, поставили под сомнение свои связи с монархической системой, которую всё большее число граждан считают устаревшей и не имеющей отношения к их повседневной жизни.

Тем не менее у предложения мало шансов на успех, но даже если бы оно прошло в Палате общин, конституция страны требует согласия всех 10 провинций и обеих палат парламента.

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