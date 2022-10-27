Таллин, , 13:52 — REGNUM Заявление вице-председателя крупнейшей оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE) Марта Хельме, согласно которому созданная им партия выступает не за Россию или киевский режим в продолжающемся военном конфликте, а за мир, вызвало негативную реакцию со стороны его политических оппонентов.

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Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR, такое заявление Март Хельме сделал на русском языке в среду, 26 октября, выступая на русскоязычном портале rus. err. ee. После того, как его выступление перевели на эстонский язык, последовала реакция со стороны политических конкурентов.

Для члена парламентской фракции оппозиционной Центристской партии Энна Ээсмаа заявление Хельме стало большой неожиданностью, политик заподозрил Хельме в лицемерии при подаче позиции партии отдельно для эстонских и русских жителей страны.

«Поскольку мы имеем дело с высокопоставленным политиком, странно, что человек, который гораздо более информирован, чем простые граждане, может сегодня придерживаться мнения, что он не хочет поддерживать ни одну из сторон в конфликте. Такая позиция не просто непонятна, она неуместна», — заявил Ээсмаа.

Он напомнил, что еще неделю назад, 18 октября 2022 года, Март Хельме вместе со своими 87 коллегами из разных политических фракций парламента Эстонии поддержал заявление, осуждающее российские действия на территории б. УССР.

Представитель правящей Реформистской партии сообщил СМИ, что такими высказываниями EKRE хочет отобрать голоса русскоязычных избирателей у других партий Эстонии.