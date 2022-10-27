Луганск, , 13:52 — REGNUM Попытки прорыва наёмников из состава националистического формирования Киева «Кракен» по трём направлениям в районе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) были успешно отбиты с большими потерями для киевских боевиков. Об этом 27 октября рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания

«Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону, это иностранный легион, бойцы национального подразделения «Кракен» предприняли попытку прорыва позиции русской армии по трём разным направлениям в районе Сватово», — сказал он.

Также Киселев уточнил, что указанный батальон — это криминальной подразделение, занимающееся убийствами, грабежами, мародёрством и насилием в отношении мирных граждан.

«Как раз их направили на сватовское направление, чтобы они сделали прорыв в этой части. Но у них ничего не пошло по плану. В результате понесли большие потери», — отметил полковник полиции ЛНР.

При этом он отметил, что вторая группа наёмников, состоящая из граждан стран Восточной Европы, в основном из Румынии, Албании, Польши и т.д., была засечена в эфире и накрыта огнём, а третью группу обнаружили передовые авианаводчики.

Кроме того, Киселев указал, что руководство ВСУ пытается перекрыть иностранными наёмниками нехватку своего личного состава.

«Преимущество наёмников сегодня приблизительно 60 на 40», — пояснил полковник полиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человек личного состава.