Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Соединенным Штатам пора начать игнорировать интересы главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку США рискуют своим существованием, пишет 19fortive.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — пишет издание.

По мнению автора статьи, в конфликте между Москвой и Киевом нет ничего, что угрожало бы национальной безопасности США.

Таким образом, уточнил он, должно быть совершенно ясно, что Соединенные Штаты не должны участвовать в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона.