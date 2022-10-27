Вашингтон, 27 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Соединенным Штатам пора начать игнорировать интересы главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку США рискуют своим существованием, пишет 19fortive.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — пишет издание.

По мнению автора статьи, в конфликте между Москвой и Киевом нет ничего, что угрожало бы национальной безопасности США.

Таким образом, уточнил он, должно быть совершенно ясно, что Соединенные Штаты не должны участвовать в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона.