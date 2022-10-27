Петропавловск-Камчатский, 27 октября 2022, 13:50 — REGNUM На Камчатке боевые пловцы провели профилактический осмотр мест базирования кораблей и судов Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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Подводный осмотр проводили водолазы в составе «двоек-связок». Бойцы были вооружены подводными пистолетами СПП-1 и автоматами АПС.
В акватории Авачинской бухты на предмет возможной установки мин и взрывных устройств были обследованы винто-рулевые группы и подводные части корпусов кораблей.
Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провёл в акватории Японского моря артиллерийские стрельбы и учения по противовоздушной обороне (ПВО).