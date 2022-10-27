Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подполковника полиции Анатолия Дундалевича, обвиняемого в вымогательстве 6 млн рублей у петербуржца, сообщили 27 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Подполковник полиции Петербурга Анатолий Дундалевич в суде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 октября у станции «Новочеркасская» оперативники ФСБ задержали подполковника полиции, начальника 2 отделения 6 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как выяснилось в суде, по данным следствия, мужчина вымогал 6 млн рублей у горожанина, в отношении которого в следственном отделе Центрального района СГУ СК по Санкт-Петербургу проводилось предварительное расследование по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как уточнило следствие в суде, летом текущего года Дундалевич связался с потенциальной жертвой и предложил за 4,5 млн рублей «откупиться» от уловного дела, при этом понимая, что не обладает никакими полномочиями и не сможет повлиять на решение следователя.

Так полицейский получил от жертвы 3 млн рублей. После этого, в октябре, подполковник сообщил фигуранту дела, что его готовятся задержать, но за 3 млн рублей он сможет воспрепятствовать этому. 25 октября на очередной встрече Дундалевича с взяткодателем полицейский был задержан при получении 1 млн рублей, которые оказались муляжом, поскольку потерпевший действовал под контролем правоохранителей.

«26 октября Анатолию Дундалевичу было предъявлено обвинение. Вину признал частично. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому стражу по 25 декабря», — сообщили в ОПС.