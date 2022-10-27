Москва, , 13:48 — REGNUM Сборная России по волейболу может сыграть в товарищеском турнире со командами Китая и Ирана. Об этом 27 октября сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Волейбол

«Обсуждается возможность сыграть в турнире со сборными Китая и Ирана», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Ранее в четверг пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что национальные команды России не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что мужская и женская сборные России по волейболу не сыграют в отборочных турнирах к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпиаде-2024