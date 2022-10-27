Таллин, 27 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум.

bycfotografem Противогаз

Защита гражданского населения требует от государства сотрудничества с теми, кто обладает достаточным опытом в сфере гражданской обороны (ГО). Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на главу МВД страны Лаури Ляэнеметса.

По словам министра, в лице Финляндии у Эстонии есть пример строительства такой ГО. Поэтому в октябре 2022 года он встречался с министрами внутренних дел Финляндии, Латвии и Литвы в Хельсинки, чтобы ознакомиться со структурами и стратегией механизмов защиты населения.

«После Второй мировой войны финны последовательно инвестировали в защиту населения и таким образом широкомасштабно развивали государственную оборону. У них есть систематически развиваемый потенциал, в котором есть место каждому от граждан до компании», — сообщил Ляэнеметс.

В одном только Хельсинки насчитывается 16 общественных убежищ, которые ежедневно используются как станции метро, спортивные залы, автостоянки или, например, бассейны. В случае войны или любого другого кризиса они обеспечат безопасное убежище десяткам тысяч жителей. В убежищах есть все необходимое: кровати, средства гигиены, переносные туалеты, водопровод, резервный генератор и автономная система вентиляции, сообщило эстонское СМИ.

Во время визита эстонская делегация посетила убежище Мерихака в центре Хельсинки, которое находится на глубине 30 метров под землей. Ежедневно оно функционирует как спортивный комплекс, но в кризис может принять 6 000 человек, которые могут продержаться там по меньшей мере 72 часа.

Отмечается, что всего в Хельсинки с населением 600 000 человек есть убежища на 900 000 человек, потому что закон предусматривает, что при постройке каждого жилого дома там также должно быть построено убежище. В повседневной жизни они по сути являются подвальными боксами и складскими помещениями, но соединены с надлежащей системой вентиляции, чтобы в случае необходимости там можно было укрыться.

В новых жилых массивах Эстонии таких убежищ нет, свидетельствует ERR, а государство или органы местного самоуправления не обязаны создавать такие убежища при строительстве новых зданий.

Обеспечение защиты и безопасности населения в кризисных ситуациях является задачей Министерства внутренних дел, но в то же время развитие защиты населения и расходы на нее не могут идти в ущерб нашей повседневной безопасности. Нынешние разовые вливания денег в защиту населения позволяют ликвидировать критические пробелы в возможностях, но не позволяют планомерно развивать отрасль, делает выводы портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.