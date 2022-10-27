Сеул, , 13:48 — REGNUM Китай никогда не потворствовал провокациям КНДР. Об этом, как сообщает KBS, заявил посол Китая в Сеуле Син Хаймин, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли противодействие Пекина новым санкциям ООН против Пхеньяна признанию северокорейской ядерной программы.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление представитель Поднебесной сделал 26 октября в Сеуле в ходе форума, организованного ассоциацией журналистов «Kwanhun Club».

Акцентировав внимание на географической близости, посол отметил, что Китаю не выгодна война или другой конфликт на Корейском полуострове. Он добавил, что Пекин никогда не закрывал глаза на ядерную проблему КНДР и стремился решить её посредством диалога.

Син Хаймин также сообщил о том, что Китай выступает против того, чтобы Южная Корея владела ядерным оружием.