Бухарест, 27 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Два современных трактора, похищенные с одного из заводских складов в Италии, были обнаружены в ходе специального рейда пограничной полиции Румынии на КПП «Нэдлак» на румынско-венгерской границе. Об этом 27 сообщает бухарестский телеканал Digi24.

stephenwd4h0 Граница

По предварительным данным, соответствующий груз находился на платформе автомобильного тягача, следовавшего из Венгрии в Турцию. Общая стоимость техники составляет €310 тыс.

Водитель тягача задержан. Если вина этого гражданина будет доказана в суде, ему грозит до трех лет тюремного заключения.

В ближайшее время сельскохозяйственные машины будут возвращены в Италию.