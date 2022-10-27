Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Возле жилого комплекса «Ленсоветовский» в Санкт-Петербурге незаконного сжигали мусор. Об этом 27 октября сообщили на странице межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт» в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тлеющий мусор

Городской комитет по природопользованию представил результат проверки земельного участка, на котором, по сообщению экоактивистов, незаконно сжигали мусор. Эту территорию использует ООО «Коспетлом». Предприятие принимает лом чёрных и цветных металлов, но на приём бытовых отходов разрешения на этот объект нет.

В комитете заявили, что по во время проверки 10 октября обнаружены «факты нарушений при накоплении отходов электронного оборудования, отработанных автомобильных покрышек, нефтепродуктов». Спустя несколько дней зафиксирован факт открытого огня в металлической печи и бочке.

Обращения экоактивистов, материалы проверки комитета направили в ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга для рассмотрения и принятия мер.

Напомним, что жители Петербурга стали чаще жаловаться на неприятные запахи. Многие слышали вонь как от мусора, другие ощущали запах сероводорода, бытового газа. Однако истинные причины неприятного запаха ещё не известны.