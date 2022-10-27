Таллин, 27 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум.

Осторожно! Чума свиней!

В августе в южной Эстонии впервые за четыре года был найден кабан, погибший от вируса африканской чумы свиней (АЧС), в октябре было выявлено уже четыре новых случая инфицирования животных. Об этом сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия страны.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных департамента Хелен Проммик, вирус активно распространяется в уезде Пылвамаа, а африканская чума свиней является крупной угрозой для свиноферм. В общей сложности в 2022 году департамент выявил наличие вируса АЧС у 50 кабанов. Вирус был выявлен в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и в Вырумаа.

На основании этих данных можно сказать, что активное распространение вируса АЧС не ограничивается только Пылваским уездом, все свинофермы по прежнему подвержены риску.

«Чтобы снизить риск попадания вируса из леса на свинофермы, важно сократить численность диких кабанов и соблюдать меры биобезопасности при охоте. Также важно, чтобы свиноводы были последовательны в применении мер биобезопасности. Легкомыслие поставит под угрозу жизни многих животных», — сказала Проммик.

Данная проблема актуальна не только в Эстонии. По словам Проммик, с августа 2022 года в северных регионах Латвии вирус АЧС был обнаружен у четырех кабанов.