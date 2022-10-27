Уфа, 27 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Еще 23 малых населённых пункта Башкирии обеспечили скоростным мобильным интернетом. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Село

Сообщается, что ранее в этих населенных пунктах была только голосовая связь.

«Сейчас в приоритете обеспечить жителей малых населенных пунктов республики высокоскоростным мобильным интернетом. В Башкирии поэтапно проводится модернизация сетей связи для улучшения качества сигнала как в рамках инвестиционных проектов операторов связи, так и с помощью совместных проектов государственно-частного партнерства», — приводит пресс-служба слова министра цифрового развития государственного управления БашкирииГеннадия Разумикина.

Высокоскоростной интернет и голосовая связь теперь доступны в селах Исмагилово Аургазинского района, Максим Горький Архангельского района, Сосновка, Культабан Баймакского района, Пришиб, Новоникольское Благоварского района, Старомунасипово Бурзянского района, Минзитарово, Кляшево, Сарт-Лобово Иглинского района, Ромадановка Мелеузовского района, Яубуляково, Кусепеево, Бешевлярово Салаватского района, Маршановка, Еслевский, Покровка-Озерки, Соловьевка, Тюрюшля, Рязановка, Южный Стерлитамакского района, Федоровка, Дубрава Уфимского района.

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