Омск, 27 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Омской области поддержан проект постановления о расширении мер поддержки занятости для членов семей мобилизованных жителей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Оmskportal.ru Частичная мобилизация в Таре Омской области

Согласно документу, работодателям компенсируют затраты на зарплату членов семьи мобилизованных в случае принятия их на работу. Размер компенсации составил около 45,7 тыс. рублей, а выплачиваться она будет в течение двух месяцев после трудоустройства.

Кроме того, родственники мобилизованных смогут пройти профессиональное обучение за счёт бюджета. Ранее эта мера поддержки касалась родителей дошкольников, инвалидов, студентов и других категорий населения.

«Обязательным условием после завершения обучения остаётся трудоустройство или самозанятость. Ежегодно за счёт средств регионального бюджета участниками профессионального обучения становятся порядка 400 человек», — отметили в правительстве.