Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Абхазия о предоставлении экспортного кредита, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума

Речь идет о протоколе к соглашению от 24 декабря 2010 года, подписанный в городе Москве 10 декабря 2021 года и в городе Сухуме 13 декабря 2021 года.

Протоколом предполагается реструктуризация до 2034 года государственного экспортного кредита, полученного Абхазией от России в 2010 году в размере 2 млрд рублей на восстановление железной дороги.

Кредит должен был быть погашен в 2029 году, а по протоколу, подписанному в 2021 году, погашение долга продлено на пять лет.

По данным абхазского минфина, в 2021 году на погашение основной суммы внешнего долга по этому кредиту республика направила 108 млн рублей, на уплату процентов — 34,4 млн рублей. В результате по состоянию на 1 января 2022 года остаток суммы по этому кредиту составил 1 млрд 276 млн 121 тыс. рублей.

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