Дербент, Дагестан, 27 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Новый проект по созданию туристического кластера на Каспийском побережье начнут реализовывать с города Дербента. Его территорию выбрали в качестве пилотной, так как на ней сконцентрировано большое число объектов привлекательности для туристов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, побывавший 26 октября в Дагестане.

AnastassiyaL Берег Каспия

«Территория выбрана в качестве пилотной, так как обладает всеми предпосылками для создания главного туристического центра региона: здесь высокая концентрация исторических и природных памятников, горы и море с протяженной пляжной линией, теплый климат», — приводит слова министра пресс-служба АО «Кавказ. РФ».

То обстоятельство, что Дербент станет первой точкой в приложении сил по созданию туркластера, послужит в первую очередь улучшению качества жизни горожан. В частности, в городе предполагается масштабное строительство очистных сооружений и модернизация системы ЖХК.

Ранее сообщалось, что Каспийский туристический кластер будет пролегать вдоль пляжной линии Каспийского моря от Махачкалы до Дербента. Он может привлечь в Дагестан до 200 тыс. туристов в год.