Москва, , 13:46 — REGNUM Член Совфеда Андрей Климов выражал частное мнение, когда говорил о возможном применении закона об иноагентах к гражданам, покинувшим Россию на фоне спецоперации. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 27 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил, что на эмигрантов, уехавших после начала военной спецоперации, распространяется закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Соответствующий закон начнёт действовать с 1 декабря.

«Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не знают о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения.

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