Москва, 27 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Климов выражал частное мнение, когда говорил о возможном применении закона об иноагентах к гражданам, покинувшим Россию на фоне спецоперации. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 27 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил, что на эмигрантов, уехавших после начала военной спецоперации, распространяется закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Соответствующий закон начнёт действовать с 1 декабря.

«Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не знают о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения.

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