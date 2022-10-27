Песков прокомментировал слова Климова о покинувших Россию
Москва, 27 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Климов выражал частное мнение, когда говорил о возможном применении закона об иноагентах к гражданам, покинувшим Россию на фоне спецоперации. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 27 октября журналистам.
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил, что на эмигрантов, уехавших после начала военной спецоперации, распространяется закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Соответствующий закон начнёт действовать с 1 декабря.
«Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле не знают о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения.
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