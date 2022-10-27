Бухарест, , 13:40 — REGNUM Сотрудники управления одного из подразделений штаба военно-морских сил (ВМС) Румынии подозреваются в приобретении для личного пользования партии смартфонов нового поколения на общую сумму в €7 тыс. Об этом 27 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, суть возможного правонарушения состоит в том, что соответствующие средства связи были куплены через государственную платформу в «закрытой» торговой сети. Как утверждают независимые эксперты, таким образом пострадал имидж румынского государства в целом и интересы ВМС Румынии в частности.

Ведется следствие. Подозреваемым гражданам предъявлено обвинение в растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о проведении масштабной акции по борьбе с коррупцией в армии и на флоте страны.