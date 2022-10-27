Пермь, 27 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В аэропорту Перми «Большое Савино» за девять месяцев на 10% снизился пассажиропоток, сообщили в пресс-службе аэропорта.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

С начала 2022 года в аэропорту обслужили 1,3 млн пассажиров. Это на 10% ниже показателя прошлогоднего показателя. География полётов насчитывала 26 внутренних и 9 международных направлений. Особой популярностью (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) пользовались Сочи, Анталья, Новосибирск и Минеральные Воды.

Стоит отметить, в сентябре общий пассажиропоток сократился на 3,9% по сравнению с сентябрем 2021 года. Обслужено 195 тыс. пассажиров. В начале осени лидерами по загруженности стали авиарейсы в Сочи, Новосибирск и Минеральные Воды (помимо Москвы и Санкт-Петербурга), а также в Наманган, Душанбе и чартерные рейсы в Анталью (Турция).