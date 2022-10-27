Москва, 27 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Для нужд Социального фонда РФ не запланированы новые стройки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании Госдумы.

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Ранее замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева отметила, что в проекте бюджета фонда на 2023−2025 годы на строительство и реконструкцию шести новых зданий территориальных управлений предусмотрено расходов на сумму 1,4 млрд рублей.

«Ни одного нового объекта строительства не предусмотрено. Это в финансово-экономическом обосновании написано. Есть средства на завершение строительства, которое начато. Эти здания бросать нельзя. Ни одной новой стройки фонд не планирует», — пояснил Пудов.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что высвободившиеся грандиозные здания Пенсионного фонда в российских регионах будут переданы для размещения социальных служб.