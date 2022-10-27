Париж, 27 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уверяет, что без передачи военной техники киевскому режиму «французская нация находится под угрозой», сообщает Le Parisien.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

«Мы не осуществляем трансферы, которые могут подвергнуть опасности французскую нацию. Мы делаем это с прагматизмом, который заставляет нас смотреть на реальность наших запасов, а также на реальность советов, данных нам нашими генералами», — заявил министр вооруженных сил.

Эммануэль Макрон подтвердил в начале октября, что Париж рассматривает возможность отправки в Киев еще шесть артиллерийских установок »Caesar» в дополнение к уже поставленным 18. Эти гаубицы, флагман французской артиллерии, имеют дальность стрельбы 40 км.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Зеленский стал бременем для США, поскольку его все сложнее контролировать.

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