Донецк, , 13:37 — REGNUM Петровский район Донецка, а также Зайцево, Горловка, Минеральное и Ясиноватая были обстреляны боевиками киевского террористического режима. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также отмечается, что в 12:55 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Зайцево, в 13:10 — пять мин калибра 120 мм по Горловке, а в 13:15 и в 13:20 по три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой и Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдума в третьем чтении приняла закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации