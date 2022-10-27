Бухарест, , 13:37 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис отказался подписывать принятые парламентом страны поправки к основным пунктам действующего закона «О здравоохранении». Об этом 27 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Йоханниса, новый документ содержит «массу неточностей, которые должны быть устранены во избежание недоразумений при его трактовке». Согласно официальной информации, предложения направлены на доработку в специальную профильную комиссию высшего законодательного органа Румынии.

Напомним, соответствующие поправки предусматривают изменение механизма классификации лекарственных препаратов и процедуры прохождения медкомиссии на предприятиях и в воинских структурах.

Ранее независимые эксперты назвали такие изменения в законодательстве «революционными».