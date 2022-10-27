Бухарест, 27 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис отказался подписывать принятые парламентом страны поправки к основным пунктам действующего закона «О здравоохранении». Об этом 27 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Йоханниса, новый документ содержит «массу неточностей, которые должны быть устранены во избежание недоразумений при его трактовке». Согласно официальной информации, предложения направлены на доработку в специальную профильную комиссию высшего законодательного органа Румынии.

Напомним, соответствующие поправки предусматривают изменение механизма классификации лекарственных препаратов и процедуры прохождения медкомиссии на предприятиях и в воинских структурах.

Ранее независимые эксперты назвали такие изменения в законодательстве «революционными».