Таллин, , 13:37 — REGNUM Постановление о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из России утвердило правительство Эстонии. Об этом 27 октября сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.

Урмас Рейнсалу EU2017EE Estonian Presidency

«Правительство сегодня приняло постановление о запрете импорта нефтяных масел и некоторых нефтепродуктов из России в качестве национальной санкции», — сказал Рейнсалу.

Постановление вступит в силу 5 декабря. По словам Рейнсалу, с начала 2022 года в Эстонии перевезено более полумиллиона тонн российских нефтепродуктов.

Согласно действующим европейским санкциям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, прочие нефтяные масла — до 5 февраля 2023 года.