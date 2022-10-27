Донецк, 27 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ поселка Бирюзова в Кировском районе Донецка ранены пять мирных жителей, сообщил 27 октября мэр города Алексей Кулемзин.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела поселка Бирюзова Кировского района ранены пять мирных жителей. Зафиксировано прямое попадание в еще один многоквартирный дом», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 октября вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский район Донецка и Шахтёрск.

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