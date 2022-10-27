Благовещенск, , 13:38 — REGNUM Под стражу поместили руководителя компании, которая ремонтировала дорогу в Тынде. Решение о мере пресечения для него принял Благовещенский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе инстанции.

Арест Arh.sledcom.ru

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Мужчину подозревают в хищении денег в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Хищение было совершено при ремонте дороги. Следствие опасается, что директор компании может скрыться от правоохранителей.

Амурчанин будет находится под арестом до 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из населённых пунктов Октябрьского района Приамурья женщина, руководящая детским садом, незаконна начислила себе заработную плату. Её осудили за хищение.