Ульяновск, 27 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Ульяновске депутаты и горожане поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Федоровну Борисову. Несмотря на преклонный возраст, она «полна сил и энергии, покоряет всех своей жизнерадостностью», сообщается на сайте гордумы.

http://ugd.ru/ Анастасия Федоровна Борисова

С вековым юбилеем Анастасию Борисовну поздравил депутат Николай Лазарев «вместе с неравнодушными жителями округа». Долгожительница родилась в селе Крестниково Цильнинского района, во время Великой Отечественной войны работала на машиностроительном заводе им. Володарского в цехе № 21. В 1943 году в цехе при обжиме патронов произошёл взрыв, из-за ударной волны у Анастасии Федоровны был повреждён глаз, и по медицинским показаниям она была вынуждена уволиться. После окончания войны работала на автомобильном и радиоламповом заводах.

Депутат отмечает, что для него было честью поздравить «дорогую, любимую жителями микрорайона Анастасию Федоровну» со 100-летием. По его словам, ветеран Великой Отечественной войны «с большим гостеприимством и теплотой встречает и помнит каждого».

«Несмотря на трудности, то, что ей пришлось пережить, она — настоящий центр притяжения, полна сил и энергии, покоряет всех своей жизнерадостностью», — сказал Николай Лазарев, пожелав долгожительнице крепкого здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2020 году Ульяновск удостоен звания «Города трудовой доблести», в 2022 году он стал площадкой проведения парада городов трудовой доблести.