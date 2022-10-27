Астана, 27 октября 2022, 13:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 октября принял в своей резиденции киргизского коллегу Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
«Наша двусторонняя встреча будет способствовать дальнейшему продвижению отношений между нашими странами. Между нашими государствами нет разногласий», — сказал Токаев.
Он считает важным развивать двустороннее партнёрство между странами. Жапаров ответил, что высоко ценит киргизско-казахские отношения.
Стоит отметить, что Жапаров прибыл в Астану для участия во встрече глав государств с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
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