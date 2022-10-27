Таллин, , 13:34 — REGNUM

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В третьем квартале 2022 года эстонская судоходная компания Tallink получила прибыль в размере более 30 млн евро, практически полностью покрыв убытки, которые концерн продолжал нести в первом и втором кварталах. Об этом крупнейшая паромная корпорация Балтийского моря сообщила в своем пресс-релизе.

Чистая прибыль Tallink в третьем квартале составила 37,9 млн евро при обороте в 255,6 млн евро. В аналогичный период 2021 года Tallink получил чистую прибыль в размере 5,5 млн евро при обороте 170,5 млн евро, а в третьем квартале 2020 года понес чистый убыток в 23,9 млн евро.

В первом квартале 2022 года чистый убыток Tallink составил 40 млн евро, а во втором квартале — 0,7 млн евро. Таким образом, за январь–сентябрь чистый убыток концерна составляет 2,8 млн евро, что позволяет ему рассчитывать на выход в прибыль по итогам 2022 года.

«Результаты третьего квартала начинают, наконец, напоминать нормальность, к которой мы привыкли до начала пандемии коронавируса, и несомненно являются улучшением по сравнением с последней парой лет», — прокомментировал квартальную отчетность председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.