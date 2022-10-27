Кострома, , 14:39 — REGNUM Администрация Костромы изменила подход к содержанию дорог после критики губернатора. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Смирнов.

Администрация Костромы Наталья Диева

«Губернатор абсолютно прав, что особое внимание сегодня необходимо уделить текущему ремонту дорог, которые были отремонтированы более 5 лет назад и по которым вышел гарантийный срок. Дефекты в основном образуются на этих участках. И наша прямая задача, поддерживать отремонтированные дороги в надлежащем состоянии», — приводит слова главы пресс-служба.

Сообщается, что теперь муниципальные дорожники будут обследовать дороги весной и составлять график работ с учётом фактического состояния асфальта, а не только ориентируясь на объём уже выполненных ремонтов. Сведения о том, как и где производились ремонты, будут фиксироваться.

«В первую очередь работы планируется выполнять на участках с большой интенсивностью и движением общественного транспорта, а также вблизи социально значимых объектов», — отмечает администрация.

Напомним, в основном претензии губернатора были связаны с подготовкой дорог к зиме. Он отметил, что дорожники не пролили трещины битумом. Кроме этого, ресурсоснабжающие организации плохо и несвоевременно приводят в порядок асфальт после раскопок. Смирнов пообещал усилить контроль за этой работой и совместно с муниципальным «Дорожным хозяйством» и управлением муниципальных инспекций обязать коммунальщиков устранять дефекты в течение трёх дней после вмешательства. Устранить все ямы и трещины дорожники обещают до 10 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава костромского «Дорожного хозяйства» уволился после критики губернатора

Читайте развитие сюжета: Губернатор снова раскритиковал ремонт дорог в Костроме