В Костроме изменили подход к содержанию дорог после нагоняя губернатора
Кострома, 27 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Администрация Костромы изменила подход к содержанию дорог после критики губернатора. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Смирнов.
Сообщается, что теперь муниципальные дорожники будут обследовать дороги весной и составлять график работ с учётом фактического состояния асфальта, а не только ориентируясь на объём уже выполненных ремонтов. Сведения о том, как и где производились ремонты, будут фиксироваться.
Напомним, в основном претензии губернатора были связаны с подготовкой дорог к зиме. Он отметил, что дорожники не пролили трещины битумом. Кроме этого, ресурсоснабжающие организации плохо и несвоевременно приводят в порядок асфальт после раскопок. Смирнов пообещал усилить контроль за этой работой и совместно с муниципальным «Дорожным хозяйством» и управлением муниципальных инспекций обязать коммунальщиков устранять дефекты в течение трёх дней после вмешательства. Устранить все ямы и трещины дорожники обещают до 10 ноября.