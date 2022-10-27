Москва, 27 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об оплате времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании или исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, приняты также нормы, регулирующие призыв, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Устанавливается, что особенности регулирования труда творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле‑ и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или выступающих, в частности особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха (в том числе перерывов технологического и (или) организационного характера, продолжительности ежедневной работы (смены), работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), оплаты труда, в соответствии со ст.252 «Основания и порядок установления особенностей регулирования труда» Трудового кодекса РФ устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, а в предусмотренных случаях также трудовыми договорами.

Это время не будет считаться временем простоя и будет оплачиваться пропорционально указанному времени и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, рассчитанного пропорционально указанному времени.

Время, в течение которого творческие работники по своей инициативе не участвуют в создании или исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, оплачивается в размере и порядке, которые устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, следует из документа.

Одновременно дополняется перечень обстоятельств, возникновение которых влечет прекращение трудового договора независимо от воли сторон. В качестве такого обстоятельства является также призыв работодателя — физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ. Норма действует в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя. Это положение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.