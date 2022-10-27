Медногорск, Оренбургская область, , 13:29 — REGNUM В городе Медногорске Оренбургской области вынесен приговор 42-летнему горожанину. Он признан виновным в распространении детской порнографии, сообщили в 27 октября в СУ СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в 2019 — 20 211 годы горожанин через социальные сети распространял порнографических материалы. Среди них присутствовала и детская порнография.

Примечательно, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление и уже отбыл наказание.

Рецидивисту назначено в виде четырёх лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.