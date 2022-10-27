27 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Ситуация на палестинских территориях стремительно обостряется. Кровопролитные столкновения практически ежедневно происходят на Западном берегу реки Иордан. Из Газы звучат всё более явственные угрозы в адрес Израиля, к которым присоединяются другие группировки в Ираке, Сирии, Ливане и Иране. Примечательно, что многие палестинские партии, ранее враждовавшие друг с другом, сегодня выступают как единый фронт, что создаёт угрозу серьёзной эскалации конфликта в регионе.

Артемий Шарапов, , 15:39 — REGNUM За последние годы ситуация в Палестине, ещё недавно считавшаяся главным конфликтом современности, постепенно исчезла из поля зрения СМИ и лишь иногда мелькает в сводках новостей. Обычно это происходит, когда очередные столкновения в регионе приводят к боевым действиям, а стоит обстрелам закончиться — палестинская проблема вновь как бы «исчезает». Но это отнюдь не означает, что кризис исчезает по мановению волшебной палочки.

ХАМАС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В 2021–2022 годах ситуация в Палестине постоянно движется по пути эскалации. Последнее обострение в мае 2021 года привело к самым продолжительным за последние 15–20 лет обстрелам израильской территории, причём ракеты достигли не только приграничных районов Израиля, но и Тель-Авива и других крупных городов. Ситуацию удалось урегулировать благодаря вмешательству иностранных посредников и отказу израильских властей от сноса домов палестинцев в иерусалимском районе Шейх-Джаррах. Однако корни арабо-израильского конфликта никуда не исчезли.

Из-за отсутствия чёткой линии разграничения между районами проживания евреев и арабов столкновения постоянно вспыхивают в районе строительства новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Ситуация накаляется из-за крайне напряжённой финансовой ситуации в Палестинской автономии. Многие палестинцы теряют работу, а те, кто сохраняет рабочие места, месяцами сидят без зарплаты. В таких условиях неудивительно, что палестинцы становятся добычей радикальных групп, таких как ХАМАС или «Ливаа аль-Кудс», также известная как «Палестинский джихад».

Демонстрация сторонников ХАМАС Hoheit (Â¿!)

В связи с этим палестинцы всё чаще устраивают нападения на патрули и блокпосты израильской армии, вступают в стычки с полицией, нападают на иудейских паломников.

В понедельник, 24 октября, в городе Наблус произошла очередная стычка между палестинцами и израильскими военными. Итогом столкновения стала гибель шести протестующих. Инцидент в Наблусе вызвал отклик по всей Палестине и в ряде стран арабского мира. На похороны убитых вышли тысячи жителей Наблуса, а траур поддержали в Рамалле, Иерихоне и ряде других городов Палестинской автономии. К протесту присоединились жители Сектора Газа, Иерусалима и арабы, проживающие в Израиле. Пока протест носит форму всеобщей забастовки, которая сказывается на израильской экономике (арабы, так или иначе, являются 30% населения страны).

Однако протест легко может выйти за рамки демонстраций и перерасти в нечто большее. Об этом свидетельствуют участившиеся попытки контрабанды оружия в Израиль и Палестину с территории Сирии, Иордании и Ливана. Израильская армия регулярно перехватывает часть грузов, однако остальное оседает на руках у местных радикалов и их сторонников.

Самый негативный сценарий развития конфликта выглядит следующим образом. Палестинские фракции, недавно подписавшие в Алжире декларацию о сотрудничестве, формируют коалицию, которая начинает выступление как на политическом, так и на военном фронтах. К протесту так или иначе присоединяются палестинцы на израильской территории (в том числе — на Голанских высотах), как это уже было в 2021 году.

Израильские солдаты на Голанских высотах Israel Defense Forces

По сути, речь идёт об интифаде — вооружённом восстании. Последнее восстание такого рода продолжалось с 2001 до 2005 года и стоило жизни тысячам человек с обеих сторон. В этот раз в конфликт могут вмешаться силы из-за рубежа: ливанская «Хезболла», Иран, Сирия (которая, кстати, недавно заключила соглашение с ХАМАС). В свою очередь, Израиль стремится купировать угрозу с севера и регулярно наносит авиаудары по иранским военным объектам в Сирии.

Но опять-таки удары могут снизить «угрозу с севера», но не предотвратить. И далеко не факт, что израильская ПВО выдержит одновременный обстрел из Газы (с юга) и из Ливана — Сирии (с севера). В связи с этим вновь возникает вопрос о необходимости палестино-израильского урегулирования.

Однако не исключено, что стороны могут попробовать проверить друг друга на прочность, что грозит затяжным и очень кровопролитным конфликтом.