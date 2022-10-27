Москва, 27 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, наделяющий президента России Владимира Путина полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил страны в учениях и соревнованиях, которые проводятся совместно с иностранными военными, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Президент России наделяется полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, которые проводятся совместно с вооруженными силами иностранных государств.

Кроме того, устанавливаются полномочия главы государства определять условия участия ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в данных мероприятиях, проводящихся за пределами территории страны, и условия участия вооруженных сил иностранных государств в таких мероприятиях, проводящихся на территории России.

Президент и правительство сейчас не наделены правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий в сфере военного сотрудничества на законодательном уровне. Такие мероприятия проводятся на основании соответствующих актов.