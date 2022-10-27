Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 13:27 — REGNUM Второй по значению и численности жителей город в Карачаево-Черкесии возглавил Марат Урусов. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты думы города Карачаевска. До этого в течение полугода, начиная с апреля 2022 года, он исполнял обязанности мэра.

Назначение Orenburg-gov.ru

О новом назначенце известно, что он уроженец аула Кумыш Карачаевского района. Ему 44 года, по образованию юрист. В разные годы работал на различных руководящих должностях в республике, в том числе возглавлял управление Минюста России по КЧР, управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, управление ФССП по КЧР, исполнял обязанности руководителя управления ФАС по КЧР, работал в должности заместителя гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск».

Поздравляя Урусова с назначением на должность мэра Карачаевска, глава республики Рашид Темрезов поставил перед ним первоочередные задачи, в том числе назвав одной из главных — привлечение инвестиций в район. Также было обращено внимание на подготовку объектов горнолыжной и гостиничной инфраструктуры курортов Теберда и Домбай к зимнему сезону с точки зрения безопасности и комфорта туристов.