Москва, , 13:27 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, закрепляющий статус добровольческих формирований, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту, это справедливо — они защищают нашу страну, отметил парламентарий.

Добровольческие формирования будут содействовать выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ.

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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