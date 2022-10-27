Москва, , 13:27 — REGNUM У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова нет информации о том, ведёт ли зафиксированное в экономической зоне Швеции судно из РФ расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он заявил об этом 27 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не располагаю информацией на этот счет. Я просто не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, означает ли прибытие в экономическую зону Швеции российского судна к месту теракта на «Северных потоках», о чем ранее сообщили шведские СМИ, что Москва начала своё расследование диверсии на газопроводах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не передавал специального послания лидеру киевского режима В. Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.