Москва, 27 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума

Доходы бюджета фонда в 2023 году составят 3,135 трлн рублей, в 2024 году — 3,366 трлн рублей, в 2025 году — 3,591 трлн рублей. Расходы предусмотрены в 2023 году в размере 3,219 трлн рублей, в 2024 году — 3,433 трлн рублей, в 2025 году — 3,612 трлн рублей.

На финансовое обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, оказываемой федеральными медицинскими организациями, в документе запланировано на 2023 год 163,6 млрд рублей, на 2024 год — 172,6 млрд рублей, на 2025 год — 182,1 млрд рублей.

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг для определения размера страховых взносов на ОМС неработающего населения составит на 2023 год — 1,366, на 2024 год — 1,466, на 2025 год — 1,563.

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в проекте бюджета фонда планируются обособленные целевые средства с учетом увеличения на темп роста заработной платы и индекс потребительских цен по прогнозу социально-экономического развития РФ на 2023 год в сумме 120,3 млрд рублей, на 2024 год — 126,5 млрд рублей, на 2025 год — 132,8 млрд рублей.

Кроме того, в рамках демографической политики в 2023–2025 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда бюджету Социального фонда на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2023 году — 15,2 млрд рублей, в 2024 году — 15,3 млрд рублей, в 2025 году — 15,1 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.

В документе учтены бюджетные ассигнования на изготовление и доставку полисов ОМС единого образца с учетом ежегодного сокращения их количества на 10% в связи с постепенным переходом на электронный полис. На эти цели запланировано на 2023 году — 1,2 млрд рублей, на 2024 год — 1,1 млрд рублей, на 2025 год — 1 млрд рублей.