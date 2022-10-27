Москва, 27 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 8 ноября в Москве переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщила 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Восьмого ноября состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны с министром иностранных дел республики Индия», — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, главы МИД двух стран обсудят состояние двусторонних отношений и международную проблематику.