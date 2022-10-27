Якутск, , 13:31 — REGNUM Объём доходов и расходов уточнили в бюджете Якутска. Город получил дополнительные деньги, сообщило 27 октября ИА SakhaLife.

Бюджет Bukvi.ru

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Поступления в бюджет увеличены до 27,8 млрд рублей, дефицит остался прежним и составил порядка 800 млн рублей.

«По итогам заседания было принято единогласное решение принять представленный проект о внесении изменений. Ведь на сегодняшний день мы должны сплотиться вокруг решения о поддержке участников специальной военной операции и их семей, которые особенно в этом нуждаются», — отметил на сессии спикер Гордумы Альберт Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень снаряжения, который сделает службу более комфортной для бойцов спецоперации в защиту Донбасса, дополнили в Якутии. Мобилизованных в том числе будут обеспечивать фильтрами для воды, бензопилами, громкоговорителями, палатками и генераторами.